В Эстонии мужчину посадили в тюрьму за преднамеренное заражение женщин ВИЧ

Харьюский уездный суд признал 34-летнего Антона виновным в причинении тяжкого вреда здоровью женщинам, с которыми он занимался сексом, зная, что сам инфицирован ВИЧ. Он заразил двух женщин.

Суд приговорил его к двум годам и восьми месяцам тюрьмы, к этому добавился назначенный за прошлое преступление, частично неотбытый срок. Таким образом, всего ему предстоит провести в тюрьме три года и шесть месяцев, начало срока отсчитывается от 23 ноября 2016 года, когда полиция задержала Антона.

Суд счел доказанным то, что Антон знал о своем заражении ВИЧ, не лечился в соответствии с предусмотренным планом лечения, не принимал лекарства, не проходил регулярный врачебный осмотр и поэтому обладал особенно высокой контагиозностью. Кроме того, он занимался незащищенным сексом с шестью разными партнерами, не проинформировав их о своей инфицированности.

У двух из шести женщин позже диагностировали ВИЧ, который, по оценке эксперта, является устойчивым, продолжительным и опасным для жизни расстройством здоровья.