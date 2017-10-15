В воскресенье, 15 октября, проходит голосование в местные органы власти. Проголосовать можно только на избирательном участке по месту жительства.

По состоянию на 12 часов, на проходящих сегодня местных выборах проголосовали 35,9% избирателей. Наибольшая активность была отмечена в Йыгевамаа (44,4%), а самая низкая - в Ида-Вирумаа (26,5%), сообщает портал valimised.ee.

На прошлых муниципальных выборах в 2013 году на 12 часов дня проголосовали 32,3% избирателей.

Сегодня в Эстонии проходят выборы в местные органы власти. Участки для голосования открылись в 9 утра и будут открыты до 20 часов.

На выборах в местные самоуправления право голоса имеют достигшие 16-летнего возраста граждане Эстонии, граждане других государств Евросоюза, а также лица без гражданства или граждане не входящих в ЕС стран, имеющие долговременный вид на жительство в Эстонии или постоянное право на жительство.

В день выборов, 15 октября, проголосовать можно только на избирательном участке по месту жительства.

По состоянию здоровья или иной уважительной причине также можно ходатайствовать о голосовании на дому. Письменное ходатайство о голосовании на дому необходимо представить своей избирательной комиссии или волостной или городской управе.

На избирательном участке при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (например, удостоверение личности, паспорт, водительские права). Карту избирателя при себе иметь не требуется.

Бюллетень для голосования заполняется в кабине для голосования.

Регистрационный номер кандидата, вписанный в бюллетень, исправлять нельзя. В подобных случаях нужно обратиться к комиссии для получения нового бюллетеня для голосования.

Бюллетень для голосования нельзя выносить из помещения для голосования.

В день выборов в собрания местных самоуправлений запрещена любая активная политическая агитация. Запрет касается также и предвыборной рекламы в СМИ и социальных сетях, предупреждает полиция.

На предварительном голосовании поставлен абсолютный рекорд активности избирателей

В ходе предварительного голосования, которое проходило с 5 по 11 октября, свои голоса отдали 306 508 человек или 27,8% от общего числа избирателей, что стало абсолютным рекордом.

Возможностью проголосовать через электронные каналы связи воспользовались 186 034 человека.