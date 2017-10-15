В воскресенье, 15 октября, в Эстонии прошли выборы в местные органы власти. Избирательные участки были открыты с 9 часов утра до 20 часов вечера. Избирательные комиссии приступили к подсчету голосов.

По состоянию на 16 часов на прошедших егодня местных выборах проголосовали 46,2%. Самая высокая активность была отмечена в Йыгевамаа (54,3%), а самая низкая - в Ида-Вирумаа (39,2%), сообщает портал valimised.ee.

На прошлых муниципальных выборах в 2013 году на 16 часов дня проголосовали 48,4% избирателей.

К 16 часам в Таллинне проголосовали 164 827 человек, то есть 45,6 процента таллиннских избирателей.

Правом голоса в Таллинне обладают 361 509 человек.

Сегодня в Эстонии прошли выборы в местные органы власти. Участки для голосования открылись в 9 утра и закрылись в 20 часов.

На выборах в местные самоуправления право голоса имеют достигшие 16-летнего возраста граждане Эстонии, граждане других государств Евросоюза, а также лица без гражданства или граждане не входящих в ЕС стран, имеющие долговременный вид на жительство в Эстонии или постоянное право на жительство.

В день выборов, 15 октября, проголосовать можно было только на избирательном участке по месту жительства.

По состоянию здоровья или иной уважительной причине можно было ходатайствовать о голосовании на дому. Письменное ходатайство о голосовании на дому необходимо было представить своей избирательной комиссии или волостной или городской управе.

В день выборов в собрания местных самоуправлений запрещена любая активная политическая агитация. Запрет касается также и предвыборной рекламы в СМИ и социальных сетях, предупреждает полиция.

На предварительном голосовании поставлен абсолютный рекорд активности избирателей

В ходе предварительного голосования, которое проходило с 5 по 11 октября, свои голоса отдали 306 508 человек или 27,8% от общего числа избирателей, что стало абсолютным рекордом.

Возможностью проголосовать через электронные каналы связи воспользовались 186 034 человека.