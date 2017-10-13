EAS не запретит Рыйвасу в будущем участвовать в своих визитах

Фонд развития предпринимательства (EAS) не планирует не допускать бывшего премьер-министра Таави Рыйваса к участию в визитах EAS несмотря на его недостойное поведение.

"EAS не считает необходимым принимать дальнейшие санкционирующие решения в связи с этим конкретным инцидентом. Мы уверены, что опубликованные за последние несколько дней новости обладают достаточно дисциплинирующим и напоминающим о ценностях характером", - сказала BNS пресс-секретарь EAS Марианн Судаков.

Таким образом, EAS обойдется с Рыйвасом иначе, чем с мужчиной, который на той же вечеринке, где Рыйвас повел себя непристойным образом, столкнул женщину в бассейн.

В четверг газета Eesti Paevaleht сообщила, что члены официальной делегации EAS в конце сентября организовали в Малайзии вечеринку, где были нарушены правила хорошего тона и где произошло не менее трех инцидентов, когда приглашенные на вечеринку женщины подверглись недостойному обращению. В центре внимания оказался главным образом Рыйвас, который, как утверждается, непристойным образом добивался внимания нескольких находившихся на вечеринке женщин, а в отношении одной из них повел себя физически навязчиво и подверг ее сексуальным домогательствам.

Рыйвас признался в недостойном поведении, но согласился не со всеми деталями из описания вечеринки.

На раннем этапе вечеринки один из находившихся на ней мужчин столкнул одну из женщин в бассейн бара, где проходила вечеринка. За это в EAS решили исключить мужчину из состава делегации и на год запретить ему участвовать в организованных EAS деловых визитах.

"EAS всегда рассчитывал, что представляющие Эстонию члены бизнес-делегаций будут делать это достойно. Визиты бизнес-делегаций в важные для Эстонии страны необходимы для того, чтобы помогать эстонским предпринимателям развивать экспорт и стимулировать зарубежные инвестиции в Эстонию. Участие политиков в подобных визитах по-прежнему является важным в этом контексте, поскольку является частью бизнес-дипломатии", - сказала Судаков.

"Статьи, опубликованные СМИ за последние несколько дней, вновь напомнили всем нам, что члены делегаций представляют Эстонию и что недостойное поведение бросает тень на все организованные эстонским государством международные бизнес-визиты", - сказала пресс-секретарь EAS.