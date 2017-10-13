Актуальная камера 13.10.2017 (18:00)

Фонд развития предпринимательства (EAS) не планирует не допускать бывшего премьер-министра Таави Рыйваса к участию в визитах EAS несмотря на его недостойное поведение.
Российский театральный режиссер и педагог Виктор Рыжаков рассказал о том, что для него значит театр, чем он занимается сейчас в Таллинне и его намерениях поставить спектакль в Русском театре Эстонии в марте 2019 года.
Построенная на Сааремаа около века назад парусная шхуна Hoppet, которая после реставрации несколько лет плавала за границей, вернулась в Летную гавань в Таллинне, которая станет ее постоянным портом.
Серия предвыборных дебатов между представителями конкурирующих политических сил