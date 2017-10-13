Полиция нашла 15-летнюю Божену, которая не вернулась во вторник в находящийся в Таллинне приют и была объявлена в розыск в пятницу, 13 октября.

К настоящему времени девушка найдена и с ней все порядке, сообщила в субботу, 14 октября, пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

В пятницу полиция попросила помощи общественности в розыске Божены, которая и раньше уходила из дома, но не на столь долгое время. Отмечалось, что девушка может находиться и за рубежом.