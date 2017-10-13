В Палдиски полным ходом идет строительство завода по переработке рыбы

Строительство завода по переработке рыбы в Палдиски вышло на новый этап - уже через несколько дней в рабочих помещениях начнут монтировать технику. На полную мощность завод заработает через год, передает "Актуальная камера".

Новый завод по переработке рыбы появится на участке за парком ветряных элетрогенераторов в городе Палдиски. Если сегодня большая часть местного улова идет на экспорт в замороженном виде, то уже в скором времени из эстонской рыбы будет производиться мука и масло.

"Примерно год мы только изучали варианты для строительства завода. Считаться приходилось с такими нюансами, как концентрация мест для вылова рыбы, наличие рядом портовых коммуникаций, логистика, рабочая сила", - рассказал член правления Эстонского объединения производителей рыбной продукции Март Ундрест.

Завод позволит лучше использовать те рыбные компоненты, которые не подходят для употребления в пищу человеком, но при переработке которых можно получить ценную продукцию для корма животных. Спрос на нее в мире достаточно высокий, а учитывая, что в среднем примерно 20 процентов улова не идет на продажу, то инвестиции в такое производство помогут эффективнее реализовать эстонскую рыбу.

"Самым крупным импортером такой продукции является Азия, в частности, Китай. Но потребителей достаточно и среди стран Европы, и даже в США", - добавил Ундрест.

Новый завод по переработке рыбы - это первый совместный проект эстонских предпринимателей. Общая стоимость производства оценивается в 10 млн евро, при этом государство поддержало проект 6 млн евро.

Мощность завода позволит перерабатывать до 25 тысяч тонн рыбы в год или примерно 300 тонн ежедневно. Более того, предприятие ориентировано на то, чтобы дать жителям Палдиски дополнительные рабочие места.

"Наш выбор пал на город Палдиски по нескольким причинам. Во-первых, здесь можно завербовать работников на производство. Во-вторых, город находится не так далеко от Таллинна. Варианты были самые разные - открыть завод на островах или на другой части побережья. Но с наймом рабочей силы там было бы гораздо сложнее", - объяснил выбор места для завода Ундрест.

Уже через неделю на заводе должен начаться монтаж необходимого оборудования. Официальное открытие завода запланировано весной, но на полную мощность производство намерено выйти к осени 2018 года.