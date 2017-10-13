Полиция: о всех связанных с выборами нарушиях сообщайте по номеру 112

Предвыборная гонка близится к финишу, и кандидаты всё чаще позволяют себе нечестные методы агитации, чтобы увеличить свои шансы на победу. Что делать, если вас пытаются заставить проголосовать за того или иного кандидата и чем это может обернуться для нарушителя закона, рассказывает "Актуальная камера".

За последние две недели стало известно немало историй, когда кандидаты на выборы пытались увеличить свои шансы на победу с помощью манипулирования избирателями.

Больше всего сигналов о таких нарушениях поступило из региона Ида-Вирумаа. Глава идаской префектуры Тарво Крууп оценивает это, как положительную тенденцию. Ведь это, по его словам, показывает, что людям важны честные выборы и добросовестные кандидаты.

"Я благодарю всех, кто сообщает о правонарушениях, связанных с выборами. Полиция приедет на место, определит ситуацию и постарается её разрешить. Наша задача не в том, чтобы обвинять кого-то или наказывать без причины. Задача полиции в том, чтобы предотвратить нарушение", - пояснил глава Идаской префектуры полиции Тарво Крууп.

Один из последних случаев, который произошёл в этом регионе - 11 октября в Кохтла-Ярве полиция задержала мужчину, который покупал голоса избирателей. Он ездил на велосипеде и предлагал 5 евро тем, кто проголосует за определённого кандидата от Центристской партии.

"Было начато уголовное производство. Расследованием занимается бюро Центральной криминальной полиции под руководством Вируской окружной прокуратуры", - прокомментировал этот случай Крууп.

В случае, если вас пытаются убедить или даже заставить проголосовать за кандидата, смело звоните по номеру 112.

"Там информацию направят к нам в полицию, и тогда у нас появится возможность реагировать, что мы, конечно, сделаем, особенно в воскресенье, особенно в Ида-Вирумаа, где нас будет достаточно много. Но не для того, чтобы кого-то напугать, а для проведения честных выборов и предотвращения различных незаконных ситуаций", - добавил Крууп.

Выборы пройдут уже в это воскресенье. В этом году баллотируется 11 811 человек из семи партий и ста шестидесяти трёх избирательных союзов.