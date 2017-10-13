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Защитникам ивы на перекрестке в Хааберсти назначили штраф ({{commentsTotal}})

Эстония
Полиция разогнала защитников серебристой ивы в Хааберсти.
Полиция разогнала защитников серебристой ивы в Хааберсти. Автор: Сийм Лыви/ERR
Эстония

В рамках дела о сносе белой ивы на строительстве транспортной развязки Хааберсти в Таллинне оштрафованы пять активистов, которые защищали серебристую иву и оказали сопротивление полиции.

"Полицейские возбудили следствие в отношении семи человек. Два дела, в рамках которых люди признали себя виновными, были прекращены из соображений целесообразности", – сообщил BNS пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Сейко Куйк. Пять лиц оштрафованы по статье уголовного кодекса, размер штрафа не называется.

Акция по защите растущей на перекрестке Хааберсти в Таллинне белой ивы завершилась проведенной 27 июня полицейской операцией, в ходе которой оказавших сопротивление активистов силой заставили уйти от дерева. Дерево спилили под наблюдением полиции.

Редактор: Ирина Киреева

Источник: BNS

хааберстизащитники ивы


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