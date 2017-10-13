Принудительное слияние в рамках админреформы создает путаницу

На носу местные выборы, а судьба Юленурмеской и Камбьяской волостей до сих пор не решена. Дата решения суда по поводу их принудительного слияния еще не назначена. Сами волости против объединения. Однако, в рамках новых административных границ сейчас эти волости входят в один избирательный участок. Но, возможно, после местных выборов волостям Юленурме и Камбья предстоит провести перевыборы.

"Мы абсолютно ни о чем еще не договаривались. На самом деле, мы ждем решение государственного суда. И мы совершенно уверены, что Госсуд вынесет решение о том, что волости Юленурме и Камбья останутся самостоятельными администрациями", - сказала руководитель по развитию волости Юленурме Кристи Куль.

"После того, как в воскресенье пройдут выборы и в понедельник будут известны результаты, по-видимому, и надлежит назначить переговоры. Сейчас ничего другого не предвидится", - считает старейшина волости Камбья Ивар Камбья.

Для некоторых волостей Тартуского уезда их новая административная граница более или менее понятна. Так, например, половина работников Тяхтвереской волости готовы работать в новой административной единице, а другая половина, скорее всего, попадет под сокращение.

"Сейчас мы ждем, когда завершатся выборы. Тогда мы точно будем знать, кто куда пойдет дальше работать. Сейчас мы только знакомимся друг с другом. Они придут к нам, мы будем у них, поговорим, посмотрим как они работают. Они увидят, как у нас сейчас работа идет. Потом после выборов уже конкретно каждый человек будет решать, пойдет он туда работать или нет", - рассказал старейшина волости Тяхтвере Рейн Кокк.

По результатам опроса, около 80% местных жителей были согласны за объединение Тяхтвереской волости с Тартуской. Однако, до сих пор остается много неясного в организации работы в новом виде.