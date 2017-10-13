В субботу облачно с прояснениями, +7...+11

В начале ночи облачность рассеется. Преимущественно без осадков. Местами туман. Во второй половине ночи, начиная с островов, облачность увеличится и к утру начнется дождь. Ветер северо-западный, западный 4-10 м/с, к утру на островах поворот ветра к югу, юго-востоку. Температура воздуха +1..+6, на побережье мстами до 10°C.

Днем облачно с прояснениями. Во многих местах небольшой дождь. Ветер южных направлений, во второй половине дня на островах западный ветер 4-10, на островах и побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха 7..11, вечером на островах до 14°C.