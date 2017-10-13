Uber обжаловал решение лондонских властей об отзыве лицензии ({{commentsTotal}})
Компания Uber Technologies в пятницу направила официальную апелляцию на решение главы Транспортного управления Лондона (TfL) не продлевать лицензию ее сервиса по вызову автомобилей в британской столице.
Апелляция подана в магистратский суд лондонского района Вестминстер, говорится в сообщении Uber, передает Интерфакс.
Компании разрешено продолжить работу в Лондоне на период рассмотрения апелляционной жалобы. Первое слушание по делу, как ожидается, пройдет 11 декабря.
С Uber в Лондоне сотрудничает около 40 000 водителей. По данным компании, около 3,5 млн человек пользуются ее услугами в британской столице как минимум раз за 90 дней.
Редактор: Ирина Киреева