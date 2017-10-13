СМИ: замешанную в скандале с Рыйвасом девушку пытались заставить молчать

Издание Eesti Päevaleht продолжает публиковать некоторые детали скандала вокруг реформиста Таави Рыйваса. По данным журналистов, на девушку, замешанную в сексуальном скандале, было оказано давление в том числе и через работодателя, чтобы она молчала и не раскрывала всех подробностей, передает "Актуальная камера".

В СМИ не утихает скандал вокруг вице-спикера Рийгикогу Таави Рыйваса, который во время поездки в Малайзию домогался эстонки, принимавшей участие в вечеринке. Как стало известно изданию Eesti Päevaleht, на жертву было оказано влияние. Девушку пытались убедить в том, чтобы она взяла свои слова обратно и нашумевшая статья не выходила в печать. Повлиять по данным издания, пытались и через работодателя.

"Я бы поинтересовалась у работодателя - каковы его меры защиты, о которых он оповестил своих работников, и как его предприятие развивается и защищает каждого сотрудника? Многие наши предприятия даже не задумываются об этом. Они считают видимо, что человек, наверное, сам виновен в произошедшем, на жертву вешается ярлык, что она сама виновата", - сказала юрист Эстонского союза женских приютов Мерле Албрант.

В социальных сетях активно распространяется мнение о том, что жертва сама виновата в произошедшем.

Общественность также задается вопросом: почему история появился спустя почти три недели после случившегося за несколько дней до муниципальных выборов.

По словам психологов, женщины часто умалчивают о подобных случаях.

"Конечно, они боятся. В этом случае человек - Таави Рыйвас - очень известен. Но много и таких случаев с другими людьми и тогда тоже об этом не говорят. Женщины боятся, потому что им стыдно. Они страдают, потому что стали жертвами", - считает психолог Юлле Кальвик.

"Если на примере этого человека, говоря простыми словами, его жизнь разрушат, будут уничтожать, обзывать по-разному, то это даст чёткий посыл другим женщинам в обществе - женщины, молчите, терпите и не рассказывайте о таких случаях общественности", - предостерегает Мерле Албрант.

Несмотря на недостойное поведение главы эстонской бизнес-делегации Фонд развития предпринимательства (EAS) не планирует отстранять Таави Рыйваса от зарубежных поездок и мероприятий.

Певкур: имя нового вице-спикера Рийгикогу станет известно 23 октября

Имя нового спикера Рийгикогу скорее всего выяснится 23 октября, заявил председатель Партии реформ Ханно Певкур.

Его соратник по партии Таави Рыйвас сообщил в письменном ответе национальному теле-радиовещанию, что подаст прошение об отставке с поста заместителя главы парламента в понедельник, 16 октября. В этом случае, согласно процедуре, выборы новых вице-спикеров будут назначены через неделю.

Вместе с тем, глава реформистов считает, что Таави Рыйвас не должен покидать ряды депутатов парламента и может продолжить работу в составе Рийгикогу.

"Конечно, это некрасивый случай. Мы все понимаем, что это будет влиять на будущее Таави тоже. Он объяснил ситуацию, был очень откровенен, принял решение. Сказал, что он об этом сожалеет. Его решение подать в отставку с поста вице-спикера парламента. Значит он сделал свой выбор и взял ответственность, я не вижу причин идти еще дальше", - сказал Ханно Певкур.