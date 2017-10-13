Нацбанк Украины запретил оборот рублей с видами Крыма

Национальный банк Украины запретил украинским банкам и другим финансовым учреждениям проводить операции с новыми российскими банкнотами и монетами, на которых изображены достопримечательности Крыма.

Такое решение было принято с целью защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, говорится в заявлении украинского регулятора, передает Би-Би-Си.

Запрет распространяется на кассовые, в том числе валютно-обменные операции, а также на операции по покупке и продаже наличной иностранной валюты между банками.

Также финансовым учреждениям и почтовому оператору "Укрпочта" запрещается принимать и выдавать купюры с видами Крыма при осуществлении денежных переводов.

Новые банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей были представлены Банком России 12 октября. В массовый оборот новые купюры должны войти в декабре.

На банкнотах номиналом в 200 рублей размещены символы Севастополя: памятник затопленным кораблям на лицевой стороне и вид на Херсонес Таврический – на оборотной.

Севастополь - крупнейший город Крымского полуострова. Украина считает Крым своей оккупированной территорией.

На банкнотах номиналом в 2000 рублей изображены мост на остров Русский во Владивостоке (на лицевой стороне) и космодром "Восточный" в Амурской области (на оборотной).

Символы для новых банкнот выбирали в ходе конкурса в 2016 году. Всего на конкурс было подано больше 5000 заявок с достопримечательностями из 1113 российских городов.