Трамп отказался одобрить ядерную сделку с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не будет заверять конгресс в том, что ядерная сделка с Ираном соответствует американским интересам. Он призвал конгресс выдвинуть Ирану дополнительные условия дальнейшей приостановки санкций.

"Сегодня я объявляю о нашей стратегии наряду с целым рядом крупных шагов, которые мы предпримем, чтобы противодействовать враждебным акциям иранского режима и позаботиться о том, чтобы Иран никогда, я подчеркиваю, никогда, не заполучил ядерное оружие", – заявил он в Вашингтоне, передает dw.com.

Трамп не объявил о выходе из договора с Ираном, однако дал Конгрессу США 60 дней для принятия решения о возобновлении экономических санкций против Тегерана, которые были отменены в рамках договора по иранской атомной программе.

По соглашению, подписанному администрацией Обамы в 2015 году, президент США каждые три месяца удостоверяет конгресс в том, что оно по-прежнему соблюдается и соответствует национальным интересам страны, и рекомендует продолжать приостановку болезненных санкций, введенных в ответ на иранскую ядерную программу.

Трамп после вступления в должность дважды неохотно заверял сделку, но отныне решил отказаться от этой практики.

В своем обращении Трамп назвал Иран фанатичным режимом. Он обещал начать консультации с международными партнерами для внесения в него соответствующих изменений. Партнерами США по сделке с Ираном являются Великобритания, Франция, Германия, Россия и Китай.

В случае если не удастся прийти к консенсусу, ядерная сделка с Ираном будет отменена, пригрозил Трамп.

Наблюдатели отмечают, что это заявление Трампа, несомненно, усилит напряженность в отношениях между США и Ираном, а также трения с другими подписантами договора – Великобританией, Францией, Германией, Россией, Китаем и Евросоюзом, которые считают, что Тегеран выполняет условия ядерной сделки.