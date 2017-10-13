Трамп отказался подтвердить договор по атомной программе Ирана

Президент США Дональда Трамп, в отличие от лидеров других крупных держав, отказался подтвердить, что Тегеран соблюдает международный договора об атомной программе Ирана.

"Сегодня я объявляю о нашей стратегии наряду с целым рядом крупных шагов, которые мы предпримем, чтобы противодействовать враждебным акциям иранского режима и позаботиться о том, чтобы Иран никогда, я подчеркиваю, никогда, не заполучил ядерное оружие", – заявил он в Вашингтоне, передает dw.com.

Трамп не объявил о выходе из договора с Ираном, однако дал Конгрессу США 60 дней для принятия решения о возобновлении экономических санкций против Тегерана, которые были отменены в рамках договора по иранской атомной программе.

Наблюдатели отмечают, что это заявление Трампа, несомненно, усилит напряженность в отношениях между США и Ираном, а также трения с другими подписантами договора – Великобританией, Францией, Германией, Россией, Китаем и Евросоюзом, которые считают, что Тегеран выполняет условия ядерной сделки.