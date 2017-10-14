Таллиннское горсобрание отметило окончание полномочий за 13 000 евро

6 октября в Художественном музее Кадриорга отметили прекращение полномочий 8-го состава таллиннского горсобрания. Также состоялась презентация книги, посвященной 140-й годовщине создания этого органа муниципальной власти. Стоимость мероприятия составила 13 300 евро.

Об этом в субботу, 14 октября, сообщил новостной портал ERR.

По словам пресс-секретаря горсобрания Лийны Каэв, средства были потрачены на аренду и декорирование помещений, питание, печать и рассылку приглашений, оплату услуг фотографа и выступающих, а также сувениры гостям. В общей сложности были приглашены 110 человек.

Каэв добавила, что мероприятие продолжалось всего несколько часов и было предназначено только для членов горсобрания.

"Подводили итоги, председатели фракций выступили с речами. Именно это место было выбрано потому, что состав горсобрания достаточно большой, и такое количество людей было трудно разместить где-то еще", - сказала Каэв.

По ее словам, в горсобрании нет подходящего помещения для таких мероприятий, поскольку в зале заседаний стоят рабочие столы. "Это традиция, горсобрание всегда собиралось в конце срока полномочий", - добавила Каэв.