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Российская академия естественных наук наградила медалью Марта Лаара ({{commentsTotal}})

Эстония
Март Лаар
Март Лаар Автор: Фото: Postimees/Scanpix
Эстония

Общероссийская общественная организация "Российская академия естественных наук" (РАЕН) и Леонтьевский центр наградили известного эстонского политика, бывшего премьер-министра Эстонии Марта Лаара Леонтьевской медалью за проведенные в Эстонии экономические реформы.

Об этом в субботу, 14 октября, сообщила пресс-служба Союза отечества и Res Publica (IRL).

Принимая награду, Лаар сказал, что она дается не ему, а всему эстонскому народу. "Несмотря на трудности переходного периода, нам хватило смелости совершить поворот, которым мы заложили прочную основу для дальнейшего развития. Некоторые народы колебались, выбрали в тот момент путь меньшего сопротивления и поэтому не добились такого быстрого прогресса. Разумеется, реформы были болезненными, но они принесли Эстонии успех", - подчеркнул политик.

Леонтьевская медаль учреждена в память об американском экономисте российского происхождения Василии Леонтьеве, который в молодости уехал из России из-за противоречий с коммунизмом. В 1991 году был основан Леонтьевский центр, который проводит социально-экономические исследования.

Ранее Леонтьевская медаль вручалась, в частности, экономисту и бывшему министру финансов Польши Лешеку Бальцеровичу, бывшему вице-премьеру и министру финансов Словакии Ивану Миклошу, американскому экономисту Джеффри Саксу, бывшему президенту Чехии Вацлаву Гавелу и шведскому экономисту Андерсу Ослунду.

Российская академия естественных наук - российская общественная организация, общественная академия наук, созданная 31 августа 1990 года в Москве. В ней насчитывается несколько тысяч членов. РАЕН не имеет отношения к Российской академии наук и критикуется рядом академиков и сотрудников РАН за то, что некоторые ее члены — лица, далекие от науки, не имеющие должного образования и признанных научных работ.

Редактор: Андрей Крашевский



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