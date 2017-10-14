Исследование: русскоязычные избиратели по-прежнему поддерживают центристов

Согласно свежему исследованию фирмы Turu-uuringut, если бы выборы в парламент состоялись завтра, то за Центристскую партию проголосовали бы 29% избирателей. На втором месте таблицы рейтинга партий - оппозиционная партия Реформ – у нее 25% поддержки. На третьем месте – Консервативная народная партия – 13%. На четвертом - с десятью процентами – Социал-демократическая партия. Пятую строчку таблицы занимает IRL – у нее 7%. Пятипроцентный барьер не смогла преодолеть ни партия Зеленые Эстонии, которую поддержали в октябре 4% опрошенных, ни Свободная партия – ее популярность в октябре составила всего 3%. Согласно исследованию, большинство русскоязычных избирателей – а это 75% - по-прежнему поддерживают Центристскую партию. Комментирует руководитель проекта Turu-uuringut социолог Юхан Кивиряхк: