Несколько домов в Мустамяэ останутся без горячей воды и отопления в ночь на воскресенье

В связи с аварийными работами на теплотрассе жители двенадцати многоквартирных домов в столичном районе Мустамяэ останутся без горячей воды и отопления с вечера субботы до утра воскресенья, 15 октября.

Об этом сообщила пресс-служба энергетического концерна Utilitas.

В сообщении отмечается, что в субботу, 14 октября, в Мустамяэ будут производиться работы по ремонту трасс теплоснабжения. Работы начнутся в 21:00 в субботу и завершатся не позднее 09:00 следующего дня.

Во время работ будет отключено центральное отопление и горячее водоснабжение в домах с нечетными номерами 3-13 по улице Сяэсе, доме номер 104А по улице Таммсааре и домах номер 139, 141, 151 и 153 по улице Мустамяэ теэ.

Работы не повлекут за собой ограничений для дорожного движения.