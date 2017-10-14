Новым гендиректором ЮНЕСКО избрана представитель Франции Одри Азуле

Исполнительный совет специализированного учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в пятницу избрал бывшего министра культуры Франции Одри Азуле на пост генерального директора организации, сменив на этом посту Ирину Бокову.

Кандидатура будет представлена на утверждение проводимой раз в два года Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая состоится 10 ноября при участии всех 195 государств-членов организации.

Родившаяся в 1972 году Одри Азуле занимала пост министра культуры Франции с февраля 2016 года по май 2017 года. Она начала свою карьеру в учреждениях, отвечающих за поддержку общественного вещания во Франции, работала во французском государственном агентстве аудита, а также в Европейской комиссии как эксперт по правовым вопросам в области культуры и коммуникации.

Азуле окончила престижную французскую школу государственного управления, Национальную школу администрации, а также имеет степень магистра в сфере делового администрирования Ланкастерского Университета (Великобритания) и степень в области политологии Института политологии (Франция).

Избрание Азуле состоялось по итогам пяти туров голосования.

В борьбе за пост гендиректора ЮНЕСКО участвовали девять кандидатов, но к последнему туру свои кандидатуры сняли представители Азербайджана, Китая, Египта, Гватемалы, Ирана, Ливана и Вьетнама. В итоге получившая 30 голосов Азуле одержала верх над представителем Катара, который получил на два голоса меньше.

Представитель Франции во второй раз избран на должность гендиректора ЮНЕСКО в истории организации.

Членами ЮНЕСКО на данный момент являются 195 государств. США и Израиль в октябре заявили о намерении выйти из организации.