С понедельника лимит бесконтактных платежей увеличится до 25 евро за одну покупку

С 16 октября платежный лимит бесконтактных банковских карт в Эстонии будет повышен с прежних 10 до 25 евро за одну покупку.

Об этом в субботу, 14 октября, сообщил Банковский союз Эстонии.

"Это означает, что с 16 октября за покупку стоимостью до 25 евро можно платить в одно касание без введения карты в терминал и набора PIN-кода", - пояснил руководитель рабочей группы платежных карт Банковского союза Эстонии Меэлис Нурк.

В настоящее время бесконтактные карты составляют в Эстонии 15% от общего числа выпущенных банковских карт. По прогнозу банков, к концу 2017 года примерно 80% всех платежных терминалов смогут обслуживать бесконтактные карты, а к 2020 году такими будут все платежные терминалы в Эстонии.

По данным Банковского союза, 75% покупок в магазинах Эстонии совершаются на сумму ниже установленного лимита в 25 евро.

Бесконтактные карты выдают в Эстонии банки Swedbank, SEB Pank, LHV Pank, Krediidipank и Lumninor.

Первоначально установленный лимит составлял 10 евро за одну покупку.