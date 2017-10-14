rus.err.ee

С понедельника лимит бесконтактных платежей увеличится до 25 евро за одну покупку ({{commentsTotal}})

Экономика
Бесконтактная банковская карта Nordea Debit.
Бесконтактная банковская карта Nordea Debit. Автор: Фото: Nordea
Экономика

С 16 октября платежный лимит бесконтактных банковских карт в Эстонии будет повышен с прежних 10 до 25 евро за одну покупку.

Об этом в субботу, 14 октября, сообщил Банковский союз Эстонии.

"Это означает, что с 16 октября за покупку стоимостью до 25 евро можно платить в одно касание без введения карты в терминал и набора PIN-кода", - пояснил руководитель рабочей группы платежных карт Банковского союза Эстонии Меэлис Нурк.

В настоящее время бесконтактные карты составляют в Эстонии 15% от общего числа выпущенных банковских карт. По прогнозу банков, к концу 2017 года примерно 80% всех платежных терминалов смогут обслуживать бесконтактные карты, а к 2020 году такими будут все платежные терминалы в Эстонии.

По данным Банковского союза, 75% покупок в магазинах Эстонии совершаются на сумму ниже установленного лимита в 25 евро.

Бесконтактные карты выдают в Эстонии банки Swedbank, SEB Pank, LHV Pank, Krediidipank и Lumninor.

Первоначально установленный лимит составлял 10 евро за одну покупку.

Редактор: Андрей Крашевский

Источник: BNS



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Последствия скандала с таави рыйвасом
ЭСТОНИЯ
выборы
выборы по-нарвски
ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Виктор Рыжаков

Виктор Рыжаков собирается поставить спектакль в Русском театре в марте 2019 года

Российский театральный режиссер и педагог Виктор Рыжаков рассказал о том, что для него значит театр, чем он занимается сейчас в Таллинне и его намерениях поставить спектакль в Русском театре Эстонии в марте 2019 года.

ЭКОНОМИКА
12.10

В Таллиннском аэропорту завершился ремонт взлетно-посадочной полосы

12.10

Парижский суд начал следствие по отмыванию денег в эстонском филиале Danske Bank

12.10

Крупный азербайджанский нефтетрейдер откроет офис в Таллинне

12.10

МВФ предупредил об опасности нового глобального кризиса

11.10

Работодатели предложили правительству частично взимать соцналог с работников

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Выставка портретов в Нарве

В Нарве открыта выставка современных портретов в фотографии

Лица людей разного возраста из разных регионов Эстонии смогут увидеть жители Нарвы на новой выставке "Скажи мне. Современные портреты в фотографии". На выставке преставлены работы восьми фотохудожников и портретистов, передает "Актуальная камера".

Председательство Эстонии в ЕС
День рождения ETV+
Радио 4

Предвыборная студия

Серия предвыборных дебатов между представителями конкурирующих политических сил

ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
14:01

LIVE в 21:35 - Предвыборные дебаты представителей баллотирующихся в Таллинне партий и союзов

13:11

Мария Шарапова впервые за 2,5 года вышла в финал турнира WTA

13:03

С понедельника лимит бесконтактных платежей увеличится до 25 евро за одну покупку

12:21

Новым гендиректором ЮНЕСКО избрана представитель Франции Одри Азуле

12:08

Всемирный день эвакуации: команды Восточного спасательного центра ждут в гости мам

11:50

Несколько домов в Мустамяэ останутся без горячей воды и отопления в ночь на воскресенье

11:25

15-летняя Божена найдена, с ней все в порядке Обновлено

11:11

ФОТО: из-за обильных дождей в Нарве затопило Липовку

11:09

Исследование: русскоязычные избиратели по-прежнему поддерживают центристов

10:39

Российская академия естественных наук наградила медалью Марта Лаара

10:15

Таллиннское горсобрание отметило окончание полномочий за 13 000 евро

10:06

В Таллинне пройдет акция "Запусти сердце"

13.10

В субботу облачно с прояснениями, +7...+11

13.10

В Нарвском замке открылась выставка фоторабот "Воспоминания о Кренгольме"

тест: а вы готовы к выборам?
Предвыборный тест "Проверь себя"

Полезно знать

Топ читаемости
13.10

С января девочек в Эстонии будут бесплатно прививать от вируса папилломы Обновлено

13.10

В Йыхви задержали торговавшего наркотиками таксиста Обновлено

13.10

Полиция: Лаура-Лийз ночевала в безопасном месте, она ушла из дома сознательно

13.10

Власти Маарду хотят отдать частной фирме на 49 лет городскую недвижимость без конкурса

13.10

Суд отправил в тюрьму участников преступной группировки "Колхоз" из Ида-Вирумаа

13.10

СМИ: замешанную в скандале с Рыйвасом девушку пытались заставить молчать

12.10

Луиза Рыйвас о скандале с мужем: противно и неприятно, семье и детям тяжело

13.10

В Маарду неизвестные поздно вечером пытались проникнуть в мэрию

13.10

Полиция нашла пропавшую в Таллинне 10-летнюю Лауру-Лийз Обновлено

12.10

ОЛПЭ опасается, что Языковая инспекция хочет запретить распространять информацию на русском

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
12:08

Всемирный день эвакуации: команды Восточного спасательного центра ждут в гости мам

11:09

Исследование: русскоязычные избиратели по-прежнему поддерживают центристов

10:06

В Таллинне пройдет акция "Запусти сердце"

13.10

На "Радио 4" завершилась серия предвыборных дебатов

13.10

Психолог об убегающих из дома детях

13.10

Специалист: высокая смертность от гриппа обусловлена поздним обращением к врачу

13.10

С января девочек в Эстонии будут бесплатно прививать от вируса папилломы Обновлено

13.10

Детский фонд оказывает поддержку семьям, воспитывающим детей с особыми потребностями

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: