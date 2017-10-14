Мария Шарапова впервые за 2,5 года вышла в финал турнира WTA

Российская теннисистка Мария Шарапова, весной 2017 года возобновившая выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, вышла в финал турнира WTA впервые с мая 2015 года.

Шарапова обыграла третий номер "посева" китаянку Пэн Шуай в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), проходящего в китайском Тяньцзине, сообщило в субботу, 14 октября, агентство ТАСС.

Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:1 в пользу россиянки. В решающем матче Шарапова сыграет с белоруской Ариной Соболенко, которая ранее победила итальянку Сару Эррани. Финал турнира в Тяньцзине пройдет в воскресенье утром.

В последний раз Шарапова играла в финале в Риме в мае 2015 года, где она одержала победу над испанкой Карлой Суарес-Наварро. Россиянка весной 2017 года возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

В апреле она дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, на следующем турнире - в Мадриде - потерпела поражение во втором круге; в середине мая Шарапова играла в Риме, где дошла до второго круга, но снялась с турнира из-за травмы бедра. В середине августа Шарапова снялась с турнира в американском Цинциннати из-за травмы руки. В сентябре она дошла до четвертого круга US Open, а в начале октября выступила на турнире в Пекине, где уступила в третьем круге.