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Предвыборные дебаты на ETV завершили представители баллотирующихся в Таллинне партий и союзов ({{commentsTotal}})

Выборы
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Выборы

В 21:35 в субботу в программе "Предвыборная студия" телеканала ETV состоялись дебаты представителей баллотирующихся в Таллинне политических партий и избирательных союзов. Русскоязычный телеканал ETV+ вел трансляцию дебатов с синхронным переводом на русский язык.

Вели дебаты журналисты ERR Андрес Кууск и Айнар Рууссаар.

Субботние дебаты были последними перед выборами в органы местного самоуправления, которые проходят в воскресенье, 15 октября.

 

Редактор: Андрей Крашевский



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