Предвыборные дебаты на ETV завершили представители баллотирующихся в Таллинне партий и союзов ({{commentsTotal}})
В 21:35 в субботу в программе "Предвыборная студия" телеканала ETV состоялись дебаты представителей баллотирующихся в Таллинне политических партий и избирательных союзов. Русскоязычный телеканал ETV+ вел трансляцию дебатов с синхронным переводом на русский язык.
Вели дебаты журналисты ERR Андрес Кууск и Айнар Рууссаар.
Субботние дебаты были последними перед выборами в органы местного самоуправления, которые проходят в воскресенье, 15 октября.
Редактор: Андрей Крашевский