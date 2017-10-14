В 21:35 на ETV+: предвыборные дебаты представителей баллотирующихся в Таллинне партий и союзов ({{commentsTotal}})
В 21:35 в субботу в программе "Предвыборная студия" телеканала ETV состоятся дебаты представителей баллотирующихся в Таллинне политический партий и избирательных союзов. Русскоязычный телеканал ETV+ будет вести трансляцию дебатов с синхронным переводом на русский язык.
Модераторами выступят журналисты ERR Андрес Кууск и Айнар Рууссаар.
Субботние дебаты станут последними перед выборами в органы местного самоуправления, которые пройдут в воскресенье, 15 октября.
Редактор: Андрей Крашевский