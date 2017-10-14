В день выборов в Эстонии вывесят государственные флаги ({{commentsTotal}})
В воскресенье, 15 октября, в Эстонии вывесят государственные флаги по случаю дня выборов в органы местных самоуправлений.
Флаги вывесят все государственные учреждения, учреждения местных самоуправлений и публично-правовые юридические лица.
Государственные флаги в день выборов также украсят здания участков для голосования.
Флаги будут вывешены с восходом солнца, но не позднее 8 утра, и спущены на закате.
Редактор: Андрей Крашевский