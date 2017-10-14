В заливе Мууга нашли моторку с двумя мертвыми финнами

В субботу около 10 утра в заливе Мууга была обнаружена моторная лодка с двумя мертвыми гражданами Финляндии.

Об этом в субботу, 14 октября, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны (ДПП).

По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом.

"У найденных в рулевой рубке мужчин отсутствуют признаки насилия, но мы нашли признаки отравления угарным газом - в момент находки рубка была заполнена дымом. Точную причину смерти установит экспертиза", - сказал начальник центра морской охраны ДПП Ивар Треффнер.

Моторку без названия и номера, но с горящими ходовыми огнями и закрепленными кранцами около 10:00 заметил лоцманский катер, на сигналы которого лодка не реагировала и который сообщил о находке.

В 10:14 к месту была выслана команда из центра морской охраны. Однако уже в 10:22 находившаяся в этом районе команда морских спасателей-волонтеров из Прангли сообщила о том, что она обнаружила моторку на расстоянии около двух километров от порта Леппнеэме.

Спасатели также сообщили об обнаружении на лодке двух человек без признаков жизни. Попытки реанимировать двух мужчин 1993 и 1986 года рождения не дали результата. Спасатели отбуксировали моторку в порт Леппнеэме, где их ждала скорая помощь и полицейский патруль.

Врачи скорой помощи установили факт смерти двух мужчин и отправили их на вскрытие. Моторка зарегистрирована в Финляндии.

В настоящее время выясняются точные обстоятельства инцидента.