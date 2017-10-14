Накануне выборов поддержка центристов выросла, свободники в свободном падении

Рейтинг Центристской партии в октябре вырос до 29% и она несколько увеличила свой отрыв от реформистов, поддержка которых осталась стабильной на уровне 25%, а за третье и четвертое место ведут упорную борьбу Консервативная народная партия (EKRE) и Социал-демократическая партия.

Такие данные приводятся в опросе Turu-uuringute AS о рейтингах политических партий, проведенном по заказу ERR накануне назначенных на 15 октября выборов в органы местного самоуправления.

Как свидетельствуют результаты опроса, Центристскую партию накануне выборов поддерживает 29% избирателей. На втором месте идет оппозиционная Партия реформ (25%), на третьем - EKRE (13%), на четвертом - социал-демократы (10%). Пятую строчку таблицы занимает IRL (7%).

Пятипроцентный барьер не смогли преодолеть партия "Зеленые Эстонии", которую поддержали в октябре 4% опрошенных, и представленная в парламенте Свободная партия, популярность которой упала до 3%.

Центристы и реформисты прочно закрепились в своих нишах

По мнению социолога Юхана Кивиряхка, противопоставление двух крупнейших партий - Центристской и Партии реформ - продолжается уже 15 лет, и избиратели к этому привыкли. Поэтому поддержка обеих партий довольно стабильная, с минимальными изменениями.

Тем не менее, в Таллинне реформисты столкнулись с некоторым падением популярности из-за рекламы, в которой русские противопоставлялись эстонцам.

"В предпочтениях эстоноязычных избирателей Партия реформ прочно лидирует, а в случае русскоязычных избирателей некого противопоставить Центристской партии. Небольшую поддержку в районе 5% имеют реформисты и соцдемы, но свыше 70% все-таки выступают за Центристскую партию", - отметил социолог, комментируя результаты опроса.

От противостояния соцдемов и EKRE выиграли только консерваторы

"Если подумать, почему в (рейтингах) партий произошли небольшие изменения, то по моей оценке, противостояние социал-демократов и EKRE действительно идет на пользу EKRE, а избирателей соцдемов это скорее отталкивает, и они стали меньше поддерживать эту партию", - сказал Кивиряхк.

Свободники в свободном падении, IRL выбирается из ямы

По словам Кивиряхка, с самым большим изменением в рейтинге столкнулась Свободная партия, не выставившая собственных списков на местных выборах.

"Если одна политическая партия совсем выключает себя из избирательной кампании, то избиратель ее наказывает, - отметил он. - Так что сейчас поддержка Свободной партии даже ниже, чем у "зеленых", а IRL балансирует у 5%-ного барьера".

По его мнению, самые тяжелые времена для отечественников все же позади. "IRL, который провел активную кампанию в Таллинне и Тарту, поднялся выше критического электорального барьера", - пояснил социолог.

Центристов поддерживают одинаковое число эстонцев и русских

Согласно исследованию, 75% русскоязычных избирателей поддерживают Центристскую партию, а среди эстонцев процент поддержки значительно ниже.

Однако, как пояснил Кивиряхк в интервью "Радио 4", в абсолютном выражении центристы пользуются примерно одинаковой поддержкой среди эстонцев и русских, потому что доля русскоязычных избирателей в Эстонии значительно меньше, чем эстоноязычных.