rus.err.ee

Накануне выборов поддержка центристов выросла, свободники в свободном падении ({{commentsTotal}})

Выборы
Рейтинги
Рейтинги Автор: ERR
Выборы

Рейтинг Центристской партии в октябре вырос до 29% и она несколько увеличила свой отрыв от реформистов, поддержка которых осталась стабильной на уровне 25%, а за третье и четвертое место ведут упорную борьбу Консервативная народная партия (EKRE) и Социал-демократическая партия.

Такие данные приводятся в опросе Turu-uuringute AS о рейтингах политических партий, проведенном по заказу ERR накануне назначенных на 15 октября выборов в органы местного самоуправления.

Как свидетельствуют результаты опроса, Центристскую партию накануне выборов поддерживает 29% избирателей. На втором месте идет оппозиционная Партия реформ (25%), на третьем - EKRE (13%), на четвертом - социал-демократы (10%). Пятую строчку таблицы занимает IRL (7%).

Пятипроцентный барьер не смогли преодолеть партия "Зеленые Эстонии", которую поддержали в октябре 4% опрошенных, и представленная в парламенте Свободная партия, популярность которой упала до 3%.

Центристы и реформисты прочно закрепились в своих нишах

По мнению социолога Юхана Кивиряхка, противопоставление двух крупнейших партий - Центристской и Партии реформ - продолжается уже 15 лет, и избиратели к этому привыкли. Поэтому поддержка обеих партий довольно стабильная, с минимальными изменениями.

Тем не менее, в Таллинне реформисты столкнулись с некоторым падением популярности из-за рекламы, в которой русские противопоставлялись эстонцам.

"В предпочтениях эстоноязычных избирателей Партия реформ прочно лидирует, а в случае русскоязычных избирателей некого противопоставить Центристской партии. Небольшую поддержку в районе 5% имеют реформисты и соцдемы, но свыше 70% все-таки выступают за Центристскую партию", - отметил социолог, комментируя результаты опроса.

От противостояния соцдемов и EKRE выиграли только консерваторы

"Если подумать, почему в (рейтингах) партий произошли небольшие изменения, то по моей оценке, противостояние социал-демократов и EKRE действительно идет на пользу EKRE, а избирателей соцдемов это скорее отталкивает, и они стали меньше поддерживать эту партию", - сказал Кивиряхк.

Свободники в свободном падении, IRL выбирается из ямы

По словам Кивиряхка, с самым большим изменением в рейтинге столкнулась Свободная партия, не выставившая собственных списков на местных выборах.

"Если одна политическая партия совсем выключает себя из избирательной кампании, то избиратель ее наказывает, - отметил он. - Так что сейчас поддержка Свободной партии даже ниже, чем у "зеленых", а IRL балансирует у 5%-ного барьера".

По его мнению, самые тяжелые времена для отечественников все же позади. "IRL, который провел активную кампанию в Таллинне и Тарту, поднялся выше критического электорального барьера", - пояснил социолог.

Центристов поддерживают одинаковое число эстонцев и русских

Согласно исследованию, 75% русскоязычных избирателей поддерживают Центристскую партию, а среди эстонцев процент поддержки значительно ниже.

Однако, как пояснил Кивиряхк в интервью "Радио 4", в абсолютном выражении центристы пользуются примерно одинаковой поддержкой среди эстонцев и русских, потому что доля русскоязычных избирателей в Эстонии значительно меньше, чем эстоноязычных.

Редактор: Андрей Крашевский

Источник: BNS/ERR

рейтинги партийместные выборы 2017юхан кивиряхк


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Последствия скандала с таави рыйвасом
ЭСТОНИЯ
выборы
выборы по-нарвски
ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Виктор Рыжаков

Виктор Рыжаков собирается поставить спектакль в Русском театре в марте 2019 года

Российский театральный режиссер и педагог Виктор Рыжаков рассказал о том, что для него значит театр, чем он занимается сейчас в Таллинне и его намерениях поставить спектакль в Русском театре Эстонии в марте 2019 года.

ЭКОНОМИКА
12.10

В Таллиннском аэропорту завершился ремонт взлетно-посадочной полосы

12.10

Парижский суд начал следствие по отмыванию денег в эстонском филиале Danske Bank

12.10

Крупный азербайджанский нефтетрейдер откроет офис в Таллинне

12.10

МВФ предупредил об опасности нового глобального кризиса

11.10

Работодатели предложили правительству частично взимать соцналог с работников

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Председательство Эстонии в ЕС
День рождения ETV+
Подборка видео
ТЕСТ: А вы готовы к выборам?
Предвыборный тест "Проверь себя"

последние новости
18:30

В день выборов порядок будут поддерживать усиленные наряды полиции

18:05

Умер основоположник эстонской фантастики Хенн-Каарел Хеллат

17:46

Отт Тянак с большим отрывом выиграл ралли на Сааремаа

17:06

Накануне выборов поддержка центристов выросла, свободники в свободном падении

15:58

У посольства Украины в Будапеште прошла акция "Самоопределение для Закарпатья"

15:33

В кинотеатре Artis пройдет неделя российского кино

14:57

В заливе Мууга нашли моторку с двумя мертвыми финнами

14:16

В день выборов в Эстонии вывесят государственные флаги

14:01

В 21:35 на ETV+: предвыборные дебаты представителей баллотирующихся в Таллинне партий и союзов

13:11

Мария Шарапова впервые за 2,5 года вышла в финал турнира WTA

13:03

С понедельника лимит бесконтактных платежей увеличится до 25 евро за одну покупку

12:21

Новым гендиректором ЮНЕСКО избрана представитель Франции Одри Азуле

12:08

Всемирный день эвакуации: команды Восточного спасательного центра ждут в гости мам

11:50

Несколько домов в Мустамяэ останутся без горячей воды и отопления в ночь на воскресенье

актуальная камера
топ читаемости
13.10

С января девочек в Эстонии будут бесплатно прививать от вируса папилломы Обновлено

13.10

Полиция: Лаура-Лийз ночевала в безопасном месте, она ушла из дома сознательно

13.10

В Йыхви задержали торговавшего наркотиками таксиста Обновлено

13.10

Суд отправил в тюрьму участников преступной группировки "Колхоз" из Ида-Вирумаа

13.10

СМИ: замешанную в скандале с Рыйвасом девушку пытались заставить молчать

13.10

Власти Маарду хотят отдать частной фирме на 49 лет городскую недвижимость без конкурса

12.10

Луиза Рыйвас о скандале с мужем: противно и неприятно, семье и детям тяжело

12.10

ОЛПЭ опасается, что Языковая инспекция хочет запретить распространять информацию на русском

13.10

В Маарду неизвестные поздно вечером пытались проникнуть в мэрию

16.09

Памятка избирателя: муниципальные выборы-2017

за рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: