В кинотеатре Artis пройдет неделя российского кино

С 19 по 25 октября в таллиннском кинотеатре Artis в третий раз пройдет неделя российского кино, в специальную программу которой входят десять фильмов, снятых в России за последние три года.

Цель мероприятия, подготовленного в сотрудничестве с кинопродюсерской и прокатной фирмой "Планета Кино" - познакомить широкую общественность с образцами авторского российского кино, которые редко попадают в кинотеатры за пределами РФ.

В специальную программу входят 10 фильмов: романтическая комедия "Любовь и сакс" режиссера Аллы Суриковой (2016), лирическая драма "Жили-были" Эдуарда Парри (2017), криминальный боевик "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" Александра Ханта (2017), драма "Рок" Ивана Шахназарова (2017), драма "Анна Каренина. История Вронского" Карена Шахназарова (2017), драма "Дурак" Юрия Бокова (2014), драма "Испытание" Александра Котта (2014), драма "Турецкое седло" Юсуфа Разыкова (2017), семейная комедия "Детки на прокат" Татьяны Капитан (Игуминцевой) (2017) и драма "Врач" Гоши Куценко (2016).

Программу составили представители "Планеты Кино". Перед началом каждого сеанса зрителям будут рассказывать о фильме приглашенные гости: актеры, режиссеры, кинокритики или продюсеры. Также запланированы встречи с публикой и дискуссии между гостями и зрителями.

Неделя российского кино в Artis пройдет при поддержке Министерства культуры РФ, "Планеты Кино" и фонда Eesti Kultuurkapital.

Предыдущие недели российского кино проходили в Artis в 2012 и 2013 годах.