У посольства Украины в Будапеште прошла акция "Самоопределение для Закарпатья"

Акция "Самоопределение для Закарпатья" прошла в пятницу вечером у здания посольства Украины в венгерской столице Будапеште.

Об этом рассказала на своей странице в Facebook посол Украины в Венгрии Любовь Непоп, сообщило в субботу, 14 октября, агентство Интерфакс.

Киев ранее выразил протест против проведения данной акции поскольку, поясняет посол, организаторы изначально заявили, что они требуют предоставить "самоопределение Закарпатья и свободу русинским, польским, болгарским, румынским, армянским национальным общинам, которые проживают на территории нынешней Украины".

В ответ на протест МИД Украины, венгерская сторона не предприняла никаких действий.

Также посол выразила сожаление по поводу случившегося: "Убеждена, что использование этих прав (прав на мирное собрание - прим. ред.) не оправдывает надписи на спине участника акции "Закарпатье по закону принадлежит Венгрии. Самоопределения для всех угнетенных наций, принужденных жить на Украине"... И для полноты картины - официальный флаг каталонской автономии".

12 октября министр иностранных дел Украины Павел Климкин направил ноту протеста в МИД Венгрии с просьбой уважать территориальную целостность Украины и запретить запланированную на 13 октября акцию в Будапеште "Самоопределение для Закарпатья".

Напряженность между Украиной и Венгрией возникла из-за принятия украинского закона об образовании, который 28 сентября вступил в силу.

Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках - государственном, английском, других официальных языках Европейского Союза. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

МИД Венгрии 26 сентября заявил о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за этого закона, который, по мнению Будапешта, нарушает права нацменьшинств, в том числе венгерской диаспоры на Украине.