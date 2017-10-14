Умер основоположник эстонской фантастики Хенн-Каарел Хеллат

В пятницу на 86-м году жизни в больнице скончался эстонский писатель Хенн-Каарел Хеллат, опубликовавший первый фантастический роман на эстонском языке и привнесший в эстонский язык термин "ulme" (фантастика).

О смерти писателя сообщил в субботу, 14 октября, новостной портал ERR.

Член союза писателей Эстонии с 1975 года, Хеллат получил известность благодаря двухтомному фантастическому роману "Naiste maailm" (Женский мир), опубликованному в 1976-78 годах.

За несколько лет до этого Хеллат опубликовал в журнале "Sirp ja Vasar" (Серп и молот) статью "Ilukirjanduse põnevad provintsid" (Увлекательные принципы художественной литературы), в которой впервые употреблялся термин "ulme", который с тех пор вошел в эстонский язык в значении "фантастика, фантастический".