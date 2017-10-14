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В день выборов порядок будут поддерживать усиленные наряды полиции ({{commentsTotal}})

Выборы
Дополнительные патрули будут реагировать на возможные сообщения о нарушениях на выборах.
Дополнительные патрули будут реагировать на возможные сообщения о нарушениях на выборах. Автор: Рене Сууркаэв/ERR
Выборы

В день муниципальных выборов 15 октября Департамент полиции и погранохраны организует по всей Эстонии дежурства дополнительными силами, и полиция готова быстро отреагировать в случае нарушений.

Об этом в субботу, 14 октября, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

"По всей Эстонии завтра (в воскресенье - прим. ред.) за порядком будет следить больше полицейских, и возможным связанным с выборами нарушениям будет уделено большое внимание. В Таллинне на нескольких избирательных участках будут находиться помощники полицейских, полицейские патрули в свободное время будут курсировать вблизи избирательных участков. Мы готовы сразу же отреагировать на нарушения", - заявил Пыхьяский префект Кристиан Яани, напомнив, что о каждом нарушении следует сообщать по номеру 112, поскольку все избиратели должны сделать свой выбор независимо.

С ночи на воскресенье до закрытия избирательных участков патрули будут обеспечивать порядок на избирательных участках и в непосредственной близости от них. По всей Эстонии на охрану порядка будут выведены дополнительные патрули, которые готовы реагировать именно на сообщения в связи с нарушениями на выборах. Органы охраны правопорядка будут следить за тем, чтобы в день выборов не проводилась активная агитация и не распространялась наружная реклама.

По положению на 12 октября в полицию поступило 169 сообщений и обращений в связи с запрещенной наружной рекламой. Полицейские направили 32 предписания, рассматривается девять дел о проступке.

Кроме того, люди сообщали полиции о подозрительной деятельности близ избирательных участков и обращали внимание на случае возможной покупки голосов. Все эти сигналы полиция проверяет.

Участки для голосования на выборах в местные самоуправления откроются 15 октября в 09:00 и закроются в 20:00.

Редактор: Андрей Крашевский

Источник: BNS



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