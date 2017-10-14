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ФОТО: Сависаар и Сыырумаа подарили ласнамяэскому храму привезенную из Москвы икону ({{commentsTotal}})

Выборы
Эдгар Сависаар и Урмас Сыырумаа подарили икону ласнамяэскому храму.
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Фото: Эдгар Сависаар и Урмас Сыырумаа подарили икону ласнамяэскому храму. Автор: Эдгар Сависаар/Facebook
Выборы

Баллотирующиеся на местных выборах по одному списку бывший председатель Центристской партии Эдгар Сависаар и бизнесмен Урмас Сыырумаа подарили Храму иконы Божией Матери "Скоропослушница" в Ласнамяэ привезенную из Москвы икону.

Об этом Сависаар сообщил в субботу, 14 октября, на своей странице в соцсети Facebook.

"На сегодняшний праздник Покрова Богородицы подарили с Урмасом Сыырумаа ласнамяской церкви чудотворную икону Божией Матери "Скоропослушница", - сообщил политик.

"Икона специально на этой неделе была доставлена из Покровского монастыря в Москве, где она до этого лежала на мощах святых", - добавил он.

По его словам, отделанная жемчугом икона в серебряном окладе обладает способностью исцелять и поздравил верующих с праздником. Сависаар отметил, что это личный подарок церкви от двух частных лиц.

Редактор: Андрей Крашевский

Источник: BNS



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