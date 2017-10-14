ФОТО: Сависаар и Сыырумаа подарили ласнамяэскому храму привезенную из Москвы икону

Баллотирующиеся на местных выборах по одному списку бывший председатель Центристской партии Эдгар Сависаар и бизнесмен Урмас Сыырумаа подарили Храму иконы Божией Матери "Скоропослушница" в Ласнамяэ привезенную из Москвы икону.

Об этом Сависаар сообщил в субботу, 14 октября, на своей странице в соцсети Facebook.

"На сегодняшний праздник Покрова Богородицы подарили с Урмасом Сыырумаа ласнамяской церкви чудотворную икону Божией Матери "Скоропослушница", - сообщил политик.

"Икона специально на этой неделе была доставлена из Покровского монастыря в Москве, где она до этого лежала на мощах святых", - добавил он.

По его словам, отделанная жемчугом икона в серебряном окладе обладает способностью исцелять и поздравил верующих с праздником. Сависаар отметил, что это личный подарок церкви от двух частных лиц.