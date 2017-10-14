В Грузии после 2018 года не будет прямых выборов президента

Грузинский парламент в пятницу преодолел вето президента и утвердил проект новой конституции, отменяющий прямые выборы президента и окончательно превращающий Грузию в парламентскую республику.

Об этом в субботу, 14 октября, сообщила Русская служба Би-би-си.

Замечания президента по законопроекту были отклонены большинством депутатов, а за принятую в трех слушаниях редакцию проголосовали 117 депутатов против семи.

Оппозиция назвала этот законопроект документом одной партии - правящей партии "Грузинская мечта". Часть оппозиционных депутатов покинула заседание парламента в знак протеста.

Как отмечает Би-би-си, изменения вносятся в большую часть статей Конституции и фактически завершают переход к парламентской модели правления в Грузии. Необходимость изменить основной закон правящая партия объясняла недостатками ныне действующей редакции, которая существенно изменилась в результате реформы 2010 года, когда значительная часть полномочий президента была сокращена, а полномочия премьер-министра и правительства, напротив, были расширены.

Многие подозревали, что причиной таких изменений было намерение тогдашнего президента Михаила Саакашвили остаться у власти, пересев в кресло премьера после истечения своего второго президентского срока.

Депутаты правящей партии нашли, что результатом изменений 2010 года стало множество погрешностей в основном законе страны, в том числе и в вопросе разделения властей.

По новой конституции выборы 2018 года будут последними прямыми выборами президента Грузии.

С 2024 года президент страны будет избираться уже не в ходе всеобщего прямого голосования, а избирательной коллегией из 300 представителей.

Ключевым и самым спорным аспектом, предусмотренным новой конституцией, стали изменения избирательной системы и сроки перехода полностью на пропорциональную систему выборов парламента.

Изначально правящая партия обещала отменить смешанную систему и перейти на пропорциональную систему выборов уже к 2020 году, однако позже этот срок был перенесен на 2024 год.

По ныне действующему законодательству парламент страны избирается по смешанной системе. 77 из 150 депутатов попадают в парламент по пропорциональной, а остальные 73 депутата - по мажоритарной системе.

Оппозиция и многие эксперты считают, что подобная система выборов играет на руку находящейся у власти партии и препятствует справедливому распределению мандатов.