Кайа Канепи выиграла первый матч на Кубке Кремля

Эстонская теннисистка Кайа Канепи, посеянная под первым номером в квалификационном раунде теннисного турнира серии WTA "Кубок Кремля", в первом квалификационном матче одержала в субботу победу над украинской теннисисткой Ольгой Янчук.

Занимающая 110-ю строчку в мировом рейтинге WTA Канепи обыграла свою более молодую соперницу, находящуюся на 265-й позиции в рейтинге, со счетом 6:2, 6:1.

Канепи в ходе матча дважды подала навылет и совершила 20 невынужденных ошибок против 30 у Янчук.

Эстонка более сильно играла на приеме, выиграв 33 очка на подаче соперницы, в то время как украинская теннисистка смогла взять лишь 14 очков на подаче Канепи.

В следующем матче эстонке предстоит встреча с представительницей Сербии Иваной Йорович (WTA 194).