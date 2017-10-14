rus.err.ee

В воскресенье переменная облачность, без осадков, +9.. +14 ({{commentsTotal}})

Погода
Иллюстративная фотография.
Иллюстративная фотография. Автор: Torsten Reuschling/Creative Commons
Погода

В ближайшие сутки дождей в Эстонии не ожидается.

Ночью облачно с прояснениями. Во многих местах, преимущественно на востоке Эстонии, кратковременный дождь. Юго-западный ветер сменит направление на северо-западное, скорость ветра 5-10 м/с, на островах и побережье порывами до 15 м/с. К утру ветер стихнет. Температура воздуха от +5 до +10.

Днем небольшая или переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный 5-11 м/с. Температура воздуха от +9 до +14.

Редактор: Андрей Крашевский



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

Последствия скандала с таави рыйвасом
ЭСТОНИЯ
выборы
выборы по-нарвски
ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Виктор Рыжаков

Виктор Рыжаков собирается поставить спектакль в Русском театре в марте 2019 года

Российский театральный режиссер и педагог Виктор Рыжаков рассказал о том, что для него значит театр, чем он занимается сейчас в Таллинне и его намерениях поставить спектакль в Русском театре Эстонии в марте 2019 года.

ЭКОНОМИКА
13.10

СМИ: следствие в отношении эстонского филиала Danske Bank связано с делом Магнитского

12.10

В Таллиннском аэропорту завершился ремонт взлетно-посадочной полосы

12.10

Парижский суд начал следствие по отмыванию денег в эстонском филиале Danske Bank

12.10

Крупный азербайджанский нефтетрейдер откроет офис в Таллинне

12.10

МВФ предупредил об опасности нового глобального кризиса

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Председательство Эстонии в ЕС
День рождения ETV+
Радио 4

Предвыборная студия

Серия предвыборных дебатов между представителями конкурирующих политических сил

ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
21:25

В воскресенье переменная облачность, без осадков, +9.. +14

21:24

"Флора" удержала лидерство в чемпионате Эстонии

21:01

Нарвские таксисты удивились отсутствию глагола "драться" в лексиконе на курсах эстонского

20:44

Накануне выборов поддержка центристов выросла, свободники в свободном падении Обновлено

20:28

Коалиционные партии хотят изменить систему электронного голосования

20:28

Актуальная камера 14.10.2017 (20:00)

19:55

Кайа Канепи выиграла первый матч на Кубке Кремля

19:39

В Грузии после 2018 года не будет прямых выборов президента

18:52

ФОТО: Сависаар и Сыырумаа подарили ласнамяэскому храму привезенную из Москвы икону

18:30

В день выборов порядок будут поддерживать усиленные наряды полиции

18:05

Умер основоположник эстонской фантастики Хенн-Каарел Хеллат

17:46

Отт Тянак с большим отрывом выиграл ралли на Сааремаа

15:58

У посольства Украины в Будапеште прошла акция "Самоопределение для Закарпатья"

15:33

В кинотеатре Artis пройдет неделя российского кино

тест: а вы готовы к выборам?
Предвыборный тест "Проверь себя"

Полезно знать

Топ читаемости
13.10

Суд отправил в тюрьму участников преступной группировки "Колхоз" из Ида-Вирумаа

13.10

СМИ: замешанную в скандале с Рыйвасом девушку пытались заставить молчать

13.10

Полиция: Лаура-Лийз ночевала в безопасном месте, она ушла из дома сознательно

13.10

В Йыхви задержали торговавшего наркотиками таксиста Обновлено

13.10

С января девочек в Эстонии будут бесплатно прививать от вируса папилломы Обновлено

16.09

Памятка избирателя: муниципальные выборы-2017

10:39

Российская академия естественных наук наградила медалью Марта Лаара

12.10

Луиза Рыйвас о скандале с мужем: противно и неприятно, семье и детям тяжело

13.10

Власти Маарду хотят отдать частной фирме на 49 лет городскую недвижимость без конкурса

14:57

В заливе Мууга нашли моторку с двумя мертвыми финнами

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
12:08

Всемирный день эвакуации: команды Восточного спасательного центра ждут в гости мам

11:09

Исследование: русскоязычные избиратели по-прежнему поддерживают центристов

10:06

В Таллинне пройдет акция "Запусти сердце"

13.10

На "Радио 4" завершилась серия предвыборных дебатов

13.10

Психолог об убегающих из дома детях

13.10

Специалист: высокая смертность от гриппа обусловлена поздним обращением к врачу

13.10

С января девочек в Эстонии будут бесплатно прививать от вируса папилломы Обновлено

13.10

Детский фонд оказывает поддержку семьям, воспитывающим детей с особыми потребностями

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: