В воскресенье переменная облачность, без осадков, +9.. +14

В ближайшие сутки дождей в Эстонии не ожидается.

Ночью облачно с прояснениями. Во многих местах, преимущественно на востоке Эстонии, кратковременный дождь. Юго-западный ветер сменит направление на северо-западное, скорость ветра 5-10 м/с, на островах и побережье порывами до 15 м/с. К утру ветер стихнет. Температура воздуха от +5 до +10.

Днем небольшая или переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный 5-11 м/с. Температура воздуха от +9 до +14.