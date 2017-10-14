Коалиционные партии хотят изменить систему электронного голосования

Партии правящей коалиции намерены внести изменения в систему электронного голосования в Эстонии, но расходятся во мнении, какие именно перемены необходимо осуществить.

Центристская партия хотела бы сократить период электронного голосования с семи до трех дней, а остальные партнеры по коалиции склоняются к упорядочению нынешней системы выборов, сообщила в субботу, 14 октября, "Актуальная камера".

"То, насколько обоснованы действующие сроки предварительного и электронного голосования - это тема будущей дискуссии в Рийгикогу. Ведь сейчас, если посмотреть даже на предвыборную рекламу, то во время электронного голосования она разрешена, а в день выборов политическая агитация запрещена", - пояснил депутат Рийгикогу от Центристской партии Тийт Терик.

Между тем входящие в правящую коалицию Союз отечества и Res Publica (IRL) и Социал-демократическая партия хотят разрешить голосовать удаленно и в основной день выборов.

"Я считаю и надеюсь на то, что мы сможем решить все технические вопросы в течение следующего года, чтобы уже на следующих выборах в Рийгикогу появилась возможность голосовать в интернете в день выборов. И поверьте мне, процент электронных голосов станет еще больше", - заявил министр юстиции Урмас Рейнсалу (IRL).

Такого же мнения придерживаются соцдемы. "Думаю, государство может сделать шаг в этом направлении. На сегодняшний день мы уже существенно продвинулись в развитии инфотехнологий", - сказал представитель SDE Сильвер Мейкар.

Согласно статистике, электронное голосование с годами набирает популярность. Если в 2005 году на местных выборах по интернету проголосовали лишь 2% избирателей, то собранные в этот раз 186 034 электронных голоса обновили рекорд четырехлетней давности.

В оппозиционной Партии реформ в связи с этим считают, что никакие изменения не требуются. "Это очень хорошо показывает, как думает Центристская партия. Они заинтересованы в том, чтобы люди больше голосовали на участке и меньше в интернете. Если посмотреть на предпочтения избирателя, то люди снова показали, что они хотят голосовать в электронном виде", - сказал председатель реформистов Ханно Певкур.