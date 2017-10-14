Нарвские таксисты удивились отсутствию глагола "драться" в лексиконе на курсах эстонского

В Нарве открылся первый восьмичасовой бесплатный курс эстонского языка, на котором водители получают знания самых необходимых в их профессии фраз, но в ближайшее время они смогут продолжить изучать язык более основательно.

В Нарве реализуется первый этап проекта по обучению эстонскому языку нарвских водителей такси, сообщила в субботу, 14 октября, "Актуальная камера".

Проект разработан и финансируется Департаментом экономики и развития Нарвы при поддержке Евросоюза и является бесплатным для таксистов.

"Не надо было никого упрашивать, говорить, ничего объяснять, повесил объявление, люди приходили, записывались без всяких вопросов", - сказал директор таксофирмы Анатолий Исаков.

Преподаватель Тия Выхма сама разработала эстонско-русский разговорник таксиста, куда вошли слова и фразы, чаще всего встречающиеся при общении в такси. По ее словам, это может стать отправной точкой в изучении эстонского.

"Будут какие-то поправки по ходу дела. Пока мне сказали, что у вас нет отдельно глагола "драться", но, я думаю, глагол "драться" не обязательно должен быть среди первых двухсот пятидесяти слов, которые должен знать таксист", - сказала Выхма.

Первые семьдесят пять человек, посещающие восьмичасовые курсы, проходят всего лишь первый этап обучения. В ближайшее время уже сто нарвских водителей такси начнут обучение на бесплатных курсах, организованных Фондом интеграции при поддержке Министерства культуры.

"Когда говорят, что нарвским таксистам не нужен эстонский язык, мне всегда это напоминает, что неграм не надо было уметь читать, женщинам не надо голосовать. Это из той же серии. Просто кому-то выгодно, что люди не владеют языком, и говорят, что это не надо. На самом деле всем надо. Хочешь быть уверенным, хочешь иметь большие возможности, шире кругозор - учи языки", - сказала Выхма.