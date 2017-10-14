"Флора" удержала лидерство в чемпионате Эстонии

За три тура до конца чемпионата Эстонии по футболу "Флора" сохраняет отрыв в четыре очка от "Левадии".

В 33-м туре Премиум-лиги очередные победы на свой счет записали нарвский "Транс", тартуская "Таммека", столичные "Левадия", "Инфонет" и "Флора", сообщила "Актуальная камера".

Именно победа "Инфонета", который уже на первой минуте остался в меньшинстве, стоит особняком. Действующий чемпион в гостях обыграл земляков из "Нымме Калью", который ведет борьбу за медали.

Игравшие в меньшинстве гости первыми открыли счет, отличился Альберт Проса. Во втором тайме после подачи Сергея Тумасяна Александр Кулинич отправил второй мяч в ворота, а затем на последних минутах матча команды устроили настоящую перестрелку. В составе "Нымме Калью" отличились Тармо Неэмело и Карл Меэль, а у "Инфонета" - Эдуард Головлев и Владимир Воскобойников. Победа "Инфонета" со счетом 4:2 оставляет "Нымме Калью" на третьем месте чемпионата.

"Наверное, раз мы проиграли, то это мы играли неправильно. Я прежде всего извиняюсь перед своими болельщиками. Я понимаю, в чем наши проблемы, это внутреннее наше дело, и мы постараемся в кратчайший срок с этим разобраться", - сказал главный тренер "Нымме Калью" Сергей Францев.

Погоню за чемпионством продолжают таллиннские "Флора" и "Левадия". Обе команды одержали победы в 33-м туре: "Левадия" выиграла у "Пайде" 4:0, а "Флора" одержала верх над "Вапрусом" 3:0.

В итоге "Флора" продолжает занимать первое место в турнирной таблице с 83 очками, на втором месте идет "Левадия" (79 очков), а на третьем "Нымме Калью" (71 очко). Занимающий четвертую строчку "Инфонет" набрал лишь 61 очко.

Между тем чемпионат Эстонии среди женских команд в субботу завершился. В Пярну местная команда сыграла вничью 1:1 с таллиннской "Флорой", но этот результат уже никак не повлиял на расстановку в турнирной таблице. "Флора" осталась второй с отставанием в 11 очков, а футбольный клуб "Пярну" выиграл восьмой чемпионат подряд и завоевал свой 13-й чемпионский титул в истории.