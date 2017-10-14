rus.err.ee

"Флора" удержала лидерство в чемпионате Эстонии ({{commentsTotal}})

Спорт
Игорь Савельев
Спорт

За три тура до конца чемпионата Эстонии по футболу "Флора" сохраняет отрыв в четыре очка от "Левадии".

В 33-м туре Премиум-лиги очередные победы на свой счет записали нарвский "Транс", тартуская "Таммека", столичные "Левадия", "Инфонет" и "Флора", сообщила "Актуальная камера".

Именно победа "Инфонета", который уже на первой минуте остался в меньшинстве, стоит особняком. Действующий чемпион в гостях обыграл земляков из "Нымме Калью", который ведет борьбу за медали.

Игравшие в меньшинстве гости первыми открыли счет, отличился Альберт Проса. Во втором тайме после подачи Сергея Тумасяна Александр Кулинич отправил второй мяч в ворота, а затем на последних минутах матча команды устроили настоящую перестрелку. В составе "Нымме Калью" отличились Тармо Неэмело и Карл Меэль, а у "Инфонета" - Эдуард Головлев и Владимир Воскобойников. Победа "Инфонета" со счетом 4:2 оставляет "Нымме Калью" на третьем месте чемпионата.

"Наверное, раз мы проиграли, то это мы играли неправильно. Я прежде всего извиняюсь перед своими болельщиками. Я понимаю, в чем наши проблемы, это внутреннее наше дело, и мы постараемся в кратчайший срок с этим разобраться", - сказал главный тренер "Нымме Калью" Сергей Францев.

Погоню за чемпионством продолжают таллиннские "Флора" и "Левадия". Обе команды одержали победы в 33-м туре: "Левадия" выиграла у "Пайде" 4:0, а "Флора" одержала верх над "Вапрусом" 3:0.

В итоге "Флора" продолжает занимать первое место в турнирной таблице с 83 очками, на втором месте идет "Левадия" (79 очков), а на третьем "Нымме Калью" (71 очко). Занимающий четвертую строчку "Инфонет" набрал лишь 61 очко.

Между тем чемпионат Эстонии среди женских команд в субботу завершился. В Пярну местная команда сыграла вничью 1:1 с таллиннской "Флорой", но этот результат уже никак не повлиял на расстановку в турнирной таблице. "Флора" осталась второй с отставанием в 11 очков, а футбольный клуб "Пярну" выиграл восьмой чемпионат подряд и завоевал свой 13-й чемпионский титул в истории.

Редактор: Андрей Крашевский



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

Последствия скандала с таави рыйвасом
ЭСТОНИЯ
выборы
выборы по-нарвски
ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Виктор Рыжаков

Виктор Рыжаков собирается поставить спектакль в Русском театре в марте 2019 года

Российский театральный режиссер и педагог Виктор Рыжаков рассказал о том, что для него значит театр, чем он занимается сейчас в Таллинне и его намерениях поставить спектакль в Русском театре Эстонии в марте 2019 года.

ЭКОНОМИКА
13.10

СМИ: следствие в отношении эстонского филиала Danske Bank связано с делом Магнитского

12.10

В Таллиннском аэропорту завершился ремонт взлетно-посадочной полосы

12.10

Парижский суд начал следствие по отмыванию денег в эстонском филиале Danske Bank

12.10

Крупный азербайджанский нефтетрейдер откроет офис в Таллинне

12.10

МВФ предупредил об опасности нового глобального кризиса

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Председательство Эстонии в ЕС
День рождения ETV+
Последние новости
21:25

В воскресенье переменная облачность, без осадков, +9.. +14

21:24

"Флора" удержала лидерство в чемпионате Эстонии

21:01

Нарвские таксисты удивились отсутствию глагола "драться" в лексиконе на курсах эстонского

20:44

Накануне выборов поддержка центристов выросла, свободники в свободном падении Обновлено

20:28

Коалиционные партии хотят изменить систему электронного голосования

20:28

Актуальная камера 14.10.2017 (20:00)

19:55

Кайа Канепи выиграла первый матч на Кубке Кремля

19:39

В Грузии после 2018 года не будет прямых выборов президента

18:52

ФОТО: Сависаар и Сыырумаа подарили ласнамяэскому храму привезенную из Москвы икону

18:30

В день выборов порядок будут поддерживать усиленные наряды полиции

18:05

Умер основоположник эстонской фантастики Хенн-Каарел Хеллат

17:46

Отт Тянак с большим отрывом выиграл ралли на Сааремаа

15:58

У посольства Украины в Будапеште прошла акция "Самоопределение для Закарпатья"

15:33

В кинотеатре Artis пройдет неделя российского кино

Эстония
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: