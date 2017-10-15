Идаский префект: в случае нарушений на выборах звоните на номер 112

Сегодня, в основной день муниципальных выборов, Департамент полиции и погранохраны выведет на дежурство дополнительные силы. Полиция готова быстро отреагировать в случае нарушений. По словам руководителя Пыхьяской префектуры Кристиана Яани, по всей Эстонии за порядком будет следить больше полицейских, и возможным связанным с выборами нарушениям будет уделено большое внимание. Руководитель Идаской префектуры Тарво Крууп советует избирателям незамедлительно сообщать о нарушениях на номер 112.