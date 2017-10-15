Консервативная Австрийская народная партия, председателем которой является министр иностранных дел страны Себастьян Курц, лидирует на досрочных выборах в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента), набирая 36,45% голосов.

Промежуточные результаты подсчета голосов после обработки более 40% бюллетеней опубликованы в воскресенье австрийским информационным агентством APA, передает ТАСС.

Второе место занимает правая Австрийская партия свободы, лидером которой является Хайнц-Кристиан Штрахе, с 29,33% голосов. Социал-демократическая партия Австрии канцлера Кристиана Керна идет только на третьем месте 23,07% голосов.

Министерство внутренних дел Австрии, отвечающее за организацию и проведение выборов, представит в понедельник окончательные результаты с учетом голосов австрийцев, поданных по почте.

Как ранее сообщал портал rus.err.ee, досрочные парламентские выборы проходят в воскресенье в Австрии с участием 16 партий и политических движений. Чтобы быть представленной в Национальном совете, партия должна набрать более 4% голосов избирателей. По итогам выборов президент Александер Ван дер Беллен наделит лидера крупнейшей парламентской фракции полномочиями по формированию кабинета министров или ведению коалиционных переговоров.

Основная борьба за большинство в парламенте и кресло канцлера развернулась между действующим главой кабинета министров, председателем Социал-демократической партии Австрии (СДПА) Кристианом Керном и министром иностранных дел, председателем консервативной Австрийской народной партии (АНП) Себастьяном Курцем, который в мае этого года инициировал проведение досрочного голосования. Третьим претендентом в гонке за лидерство выступает глава правой оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе.

Согласно опросам, большинство австрийцев (33%) собирались голосовать за консервативную АНП и ее лидера Курца. Именно министра иностранных дел Себастьяна Курца эксперты называют фаворитом и считают главным претендентом на пост канцлера. Второй идет правая АПС - 23%, а социал-демократы действующего канцлера Кристиана Керна занимают всего лишь третью позицию с 22%. При этом самым популярным вариантом для формирования коалиции выступает связка из консерваторов и правых.