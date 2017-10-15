Число погибших в результате происшедшего в субботу взрыва заминированного автомобиля в столице Сомали Могадишо превысило 300 человек, сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на главу службы скорой помощи города Абдикадира Абдирахмана.

"Мы можем подтвердить, что в результате взрыва погибли более 300 человек", – сказал он, добавив, что это число может возрасти, поскольку некоторые люди по-прежнему числятся пропавшими без вести, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о 276 погибших и 275 пострадавших.

По данным полиции, исполнителем атаки стал террорист-смертник. Он находился за рулем грузовика, который сначала протаранил другие автомобили и мотоциклы, после чего выехал на оживленный перекресток в центре города. Там водитель привел в действие взрывное устройство, в результате чего несколько зданий вокруг были полностью или частично разрушены, передает dw.com.

Как передают информагентства со ссылкой на очевидцев, нападение произошло неподалеку от одного из отелей в столичном районе Мадина, где часто останавливаются члены правительства и журналисты. По одной из версий, преступник, возможно, планировал совершить нападение именно на эту гостиницу, однако не доехал до нее.

Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок. Однако власти страны обвиняют в произошедшем связанную с "Аль-Каидой" радикальную исламистскую группировку "Аш-Шабаб", которая ведет вооруженную борьбу против легитимных сомалийских властей и на счету которой десятки терактов на территории страны.