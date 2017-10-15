Не менее 276 человек погибли в субботу, 14 октября, в результате теракта в столице Сомали – Могадишо. Как сообщили власти страны, 300 человек получили ранения. Большая часть жертв – местные жители, среди погибших есть также несколько военных.

По данным полиции, исполнителем атаки стал террорист-смертник. Он находился за рулем грузовика, который сначала протаранил другие автомобили и мотоциклы, после чего выехал на оживленный перекресток в центре города. Там водитель привел в действие взрывное устройство, в результате чего несколько зданий вокруг были полностью или частично разрушены, передает dw.com.

Как передают информагентства со ссылкой на очевидцев, нападение произошло неподалеку от одного из отелей в столичном районе Мадина, где часто останавливаются члены правительства и журналисты. По одной из версий, преступник, возможно, планировал совершить нападение именно на эту гостиницу, однако не доехал до нее.

Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок. Однако власти страны обвиняют в произошедшем связанную с "Аль-Каидой" радикальную исламистскую группировку "Аш-Шабаб", которая ведет вооруженную борьбу против легитимных сомалийских властей и на счету которой десятки терактов на территории страны.