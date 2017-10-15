В результате взрыва в столице Сомали погибли более 50 человек

По меньшей мере 53 человека стали жертвами мощного взрыва в центре столицы Сомали Могадишо. Об этом сообщило в воскресенье агентство Associated Press со ссылкой на врачей и в структурах безопасности.

По информации агентства, в результате инцидента еще более 60 человек получили ранения, передает ТАСС.

Ранее приводились данные о 40 погибших.

Начиненный взрывчаткой грузовик взлетел на воздух 14 октября рядом со зданием гостиницы в столичном районе Ходан. Это один из самых мощных взрывов в Сомали за последние годы.

Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок.