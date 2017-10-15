По меньшей мере 85 человек стали жертвами мощного взрыва в центре столицы Сомали Могадишо. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Jazeera со ссылкой на службу скорой помощи.

По информации телеканала, в результате инцидента еще 250 человек пострадали, передает ТАСС.

Ранее агентство The Associated Press информировало о 53 жертвах и более 60 пострадавших.

Начиненный взрывчаткой грузовик взлетел на воздух 14 октября рядом со зданием гостиницы в столичном районе Ходан. Это один из самых мощных взрывов в Сомали за последние годы.

Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок.