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Власти Сомали сообщили о гибели 231 человека в результате теракта в Могадишо ({{commentsTotal}})

За рубежом
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На месте взрыва в центре столицы Сомали Могадишо 14 октября 2017 года.
На месте взрыва в центре столицы Сомали Могадишо 14 октября 2017 года. Автор: AFP/Scanpix
За рубежом

Жертвами теракта в столице Сомали в субботу стал 231 человек, 275 получили ранения. Об этом в воскресенье сообщило агентство AP со ссылкой на сомалийского сенатора.

Ранее было известно о 189 погибших и более 200 раненых, передает ТАСС.

Начиненный взрывчаткой грузовик взлетел на воздух в субботу, 14 октября, рядом со зданием гостиницы в районе Ходан в Могадишо. По некоторым данным, прогремело не менее двух взрывов.

Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок. Однако власти страны обвиняют в произошедшем связанную с "Аль-Каидой" радикальную исламистскую группировку "Аш-Шабаб", которая ведет вооруженную борьбу против легитимных сомалийских властей и на счету которой десятки терактов на территории страны.

Редактор: Надежда Берсенёва

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