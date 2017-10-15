Жертвами теракта в столице Сомали в субботу стал 231 человек, 275 получили ранения. Об этом в воскресенье сообщило агентство AP со ссылкой на сомалийского сенатора.

Ранее было известно о 189 погибших и более 200 раненых, передает ТАСС.

Начиненный взрывчаткой грузовик взлетел на воздух в субботу, 14 октября, рядом со зданием гостиницы в районе Ходан в Могадишо. По некоторым данным, прогремело не менее двух взрывов.

Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок. Однако власти страны обвиняют в произошедшем связанную с "Аль-Каидой" радикальную исламистскую группировку "Аш-Шабаб", которая ведет вооруженную борьбу против легитимных сомалийских властей и на счету которой десятки терактов на территории страны.