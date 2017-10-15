В воскресенье, 15 октября, по всей Эстонии прошли выборы в местные органы власти. Проголосовать можно былодо 20 часов в избирательных участках по месту жительству.

Наблюдатели сообщали, что в городских автобусах Нарвы лежали газеты "Дачник" с рекламой кандидатов Избирательного союза Сависаара. Об проинформировал нарвский журналист Сергей Степанов.

"Я посоветовал наблюдателям сообщить об этом в полицию", - добавил Степанов.

На выборах в местные самоуправления право голоса имеют достигшие 16-летнего возраста граждане Эстонии, граждане других государств Евросоюза, а также лица без гражданства или граждане не входящих в ЕС стран, имеющие долговременный вид на жительство в Эстонии или постоянное право на жительство.

Видеосюжет "Актуальной камеры":