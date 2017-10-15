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ФОТО и ВИДЕО: нарвитяне голосовали на муниципальных выборах ({{commentsTotal}})

Ида-Вирумаа
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Нарвитяне голосуют на муниципальных выборах.
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Фото: Нарвитяне голосуют на муниципальных выборах. Автор: Сергей Степанов
Ида-Вирумаа

В воскресенье, 15 октября, по всей Эстонии прошли выборы в местные органы власти. Проголосовать можно былодо 20 часов в избирательных участках по месту жительству. 

Наблюдатели сообщали, что в городских автобусах Нарвы лежали газеты "Дачник" с рекламой кандидатов Избирательного союза Сависаара. Об проинформировал нарвский журналист Сергей Степанов.

"Я посоветовал наблюдателям сообщить об этом в полицию", - добавил Степанов.

На выборах в местные самоуправления право голоса имеют достигшие 16-летнего возраста граждане Эстонии, граждане других государств Евросоюза, а также лица без гражданства или граждане не входящих в ЕС стран, имеющие долговременный вид на жительство в Эстонии или постоянное право на жительство.

Видеосюжет "Актуальной камеры":

Редактор: Надежда Берсенёва

выборы в нарве


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