В объективе "АК+": выбирают молодые, партийный перебежчик и особенности эстонского футбола

В программе:

Молодые выбирают. Насколько осознан выбор молодежи и не подвергаются ли школьники манипуляциям со стороны взрослых, смотрите в сюжете Евгении Волохонской.

Интрига: кто этот человек, который каждый раз участвует в выборах и каждый раз баллотируется от разных партий? О кандидате-рекордсмене рассказывает сюжет Николая Лощина.

Особенности национального футбола. Смотрите репортаж нашего спортивного обозревателя Игоря Савельева.

Смотрите уже в это воскресенье в 20:00 на ETV+.

Ведущая выпуска - Маргарита Мясникова.