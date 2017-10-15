В объективе "АК+": выбирают молодые, партийный перебежчик и особенности эстонского футбола ({{commentsTotal}})
Сотый - юбилейный - выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера+" выйдет в эфир в воскресенье, 15 октября.
В программе:
Молодые выбирают. Насколько осознан выбор молодежи и не подвергаются ли школьники манипуляциям со стороны взрослых, смотрите в сюжете Евгении Волохонской.
Интрига: кто этот человек, который каждый раз участвует в выборах и каждый раз баллотируется от разных партий? О кандидате-рекордсмене рассказывает сюжет Николая Лощина.
Особенности национального футбола. Смотрите репортаж нашего спортивного обозревателя Игоря Савельева.
Смотрите уже в это воскресенье в 20:00 на ETV+.
Ведущая выпуска - Маргарита Мясникова.
Редактор: Надежда Берсенёва