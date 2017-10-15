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Шарапова выиграла первый турнир WTA после дисквалификации ({{commentsTotal}})

Спорт
Мария Шарапова выиграла турнир WTA в Тянцзыне
Мария Шарапова выиграла турнир WTA в Тянцзыне Автор: AFP/Scanpix
Спорт

Россиянка Мария Шарапова обыграла 19-летнюю белоруску Арину Соболенко в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Тянцзыне (Китай).

Встреча прошла в воскресенье, 15 октября, и завершилась победой Шараповой со счетом 7:5, 7:6 (10:8). В первой партии белоруска вела со счетом 4:1, во второй она лидировала 5:2, но в обоих случаях уступила более опытной сопернице, передает Лента.

Для 30-летней россиянки титул в Тянцзыне стал 37-м в WTA и первым с мая 2015 года, когда она победила на турнире категории Premier в Риме.

На следующей неделе Шарапова приедет в Москву, где впервые с 2007 года примет участие в турнире "ВТБ Кубок Кремля". В первом круге ей предстоитсыграть со словачкой Магдаленой Рыбариковой.

9 октября Шарапова вошла в топ-100 рейтинга WTA, заняв в нем 86-ю строчку. В конце апреля этого года россиянка вернулась в теннис после 15-месячного отстранения за употребление мельдония.

Редактор: Надежда Берсенёва

теннисшарапова


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