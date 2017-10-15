Эдгар Сависаар ERR: это не последние мои выборы

Пришедший голосовать на избирательный участок в Таллиннском университете Эдгар Сависаар сказал ERR, что, независимо от результатов выборов, эти выборы не будут для него последними.

Сависаар отметил, что для него это уже 20-е выборы, но независимо от их результатов, они не будут для него последними, передает слова Сависаара корреспондент "Актуальной камеры" на эстонском языке Анне Райсте.

По мнению Сависаара, эта избирательная кампания в целом была вялой, и было мало новых людей и идей.

Эдгар Сависаар баллотируется на этих выборах не по спискам Центристской партии, а по списку Избирательного союза Сависаара и "Делового Таллинна", он идет первым номером союза в Ласнамяэ, где его главным конкурентом является центрист Михаил Кылварт.

На прошлых муниципальных выборах в 2013 году Эдгар Сависаар получил рекордное число голосов - 39 979.